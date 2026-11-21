ವಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ವೈದ್ಯರಾಗುವ ಕನಸು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಥೆ. 2001ರ ಕೋಲ್ಕತಾ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ 281 ರನ್ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.21): ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ಮನೆಯವರಿಂದ ಒಂದು ಗಡುವು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದತ್ತ ಮರಳಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತು. ಆ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ ಯುವಕ ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ಅವರೇ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. 2001ರ ಕೋಲ್ಕತಾ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 281 ರನ್ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ‘ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
1996ರ ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ 22 ವರ್ಷ. ಆದರೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವೇ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 43 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಲನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತೋರಿದ ತಾಳ್ಮೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ವೈದ್ಯರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನನ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯುವಕ
1974ರ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ವೆಂಗಿಪುರಪ್ಪು ವೆಂಕಟ ಸಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ಅವರ ತಂದೆ ಡಾ. ವಿ. ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಡಾ. ವಿ. ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ವೈದ್ಯರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗುವ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೂ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಘಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕನಸಿನ ಬೆನ್ನತ್ತಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
ಯುವ ಹಂತದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, 1992-93ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 1994-95ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 532 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಎರಡು ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ನಂತರದ 1995-96ರ ರಣಜಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 775 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮೂರು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು.
ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ
1996ರ ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಲನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ಗೆ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಆದರು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 82 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಾಡಿದರು. 125 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು ಭಾರತದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೇವಲ 170 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 96 ರನ್ಗಳಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ 105 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಶ್ರೀನಾಥ್ 21 ರನ್ ನೀಡಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ 64 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿತು.
ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದಿದ್ದಾಗ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಏಳುಬೀಳುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
2001ರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟೆಸ್ಟ್: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ 281 ರನ್!
ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದ್ದು 2001ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ. ಸ್ಟೀವ್ ವಾ ನಾಯಕತ್ವದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 445 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ 171 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋಆನ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು.
ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆಸರೆಯಾದರು. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರು. 452 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 281 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ದ್ರಾವಿಡ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 376 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ದ್ರಾವಿಡ್ ಕೂಡ 180 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.
ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 657 ರನ್ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ 384 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 212 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಭಾರತ 171 ರನ್ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಫಾಲೋಆನ್ಗೆ ತುತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಯಿತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಾರಿಸಿದ 281 ರನ್ಗಳು ಆಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿತು. ‘ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್’ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ!
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಸಾಕು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಎದುರು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 134 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8,781 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, 45.97ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17 ಶತಕ ಮತ್ತು 56 ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿವೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 281. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 29 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2,434 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಆರು ಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟಗಾರನಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ: ಎನ್ಸಿಎಯಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ವರೆಗೆ
ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣದ ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 2012ರ ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ (ಎನ್ಸಿಎ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಎನ್ಸಿಎ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ (CoE) ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ.