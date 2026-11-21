2026ರ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ನಂತರ, ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಕನೇರಿಯಾ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಯುವ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.21): 2026ರ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ರೋಚಕವಾಗಿ ಮಣಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಕನೇರಿಯಾ ತಮ್ಮದೇ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ U-19 ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ವಯಸ್ಸಾದವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
338 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಮೊಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಮನಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ 57 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಚೌಹಾಣ್ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಉಲ್ವಾ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 49 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು.
'ಭಾರತದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು, ಪಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವೇ ಆಡುತ್ತಿದೆಯೇ?'
ಐಎಎನ್ಎಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಕನೇರಿಯಾ, U-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ವಯಸ್ಸಾದವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ನಾನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿಯೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು, ‘ಈ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವೇ U-19 ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿದೆಯೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕನೇರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್, ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ: ಕನೇರಿಯಾ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕನೇರಿಯಾ, ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ತುಂಬಾ ಕುಸಿದಿದೆ. ನಾನು ಈಗ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮನಸ್ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್?” ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕನೇರಿಯಾ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಿರಿಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“U-19 ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೌಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಕನೇರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಪ್ಪು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆ ತೋರಿಸಿತು
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕನೇರಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ತಪ್ಪು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಭಾರತ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆ ತೋರಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ತಪ್ಪು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆ ತೋರಿಸಿತು. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ, ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬಹುದು. ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಭಾರತ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು” ಎಂದು ಕನೇರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ: ಕನೇರಿಯಾ
U-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಕೆಣಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಸಮರ್ಥನೀಯ ಎಂದು ಕನೇರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು? ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ನಿಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು” ಎಂದು ಕನೇರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಯುವ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಕನೇರಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ U-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.