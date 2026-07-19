2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ 40 ವರ್ಷ ತುಂಬುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 7 ಶತಕಗಳು, 2019ರ ಟೂರ್ನಿಯೊಂದರಲ್ಲೇ 5 ಶತಕಗಳು ಹಾಗೂ 7 ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ.
2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ದಾಟುವುದರಿಂದ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂಬ ವಾದ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅಪ್ರತಿಮ ದಾಖಲೆಗಳು:
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ದಂತಕಥೆಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ 28 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾರಿಸಿರುವ 7 ಶತಕಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯವರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಸರಿ ಹಾಗೂ 105ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, 1,575 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2019ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ..!
2019ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5 ಶತಕ ಸೇರಿದಂತೆ 648 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದರು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಂದಿಗೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಗೆದ್ದಿರುವ 7 ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಚಿನ್ (9) ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು!
2015ರಿಂದ ನಡೆದ ಮೂರೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಇಬ್ಬರು ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. 2015ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಅವರು, 2019ರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾದರು. ಇನ್ನು 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ತಂಡದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ 597 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ (4) ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೂ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 'ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್' ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಶತಕಗಳು: ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 7 ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 28 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
- ಒಂದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 5 ಶತಕಗಳ ಮಹಾ ದಾಖಲೆ: 2019ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದರಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಯಾರೂ ಮುರಿದಿಲ್ಲ.
- ಸತತ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 500+ ರನ್: ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸತತ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ (2019ರಲ್ಲಿ 648 ರನ್ ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ 597 ರನ್) 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರೋಹಿತ್.
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು: ಒಟ್ಟು 7 ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ (Man of the Match) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಪರ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (9) ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
- ವೇಗದ 1,000 ರನ್ ಸಾಧನೆ: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ (ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ) 1,000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಜಂಟಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನಕಾರನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2027ರ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾನದಂಡವಾದರೂ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.