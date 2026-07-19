ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ದಾಖಲೆಗಳು ಏನು? ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆರಂಭಿಕರಾದ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ತಂತ್ರವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬೆಥೆಲ್ ಮತ್ತು ಡಕೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಆರಂಭಿಕರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.
ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ!
ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾದ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ 136 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ODIನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 46 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1980 ರಲ್ಲಿ ಜೆಫ್ರಿ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಪೀಟರ್ ವಿಲ್ಲಿ ಅವರು 135 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದರು.
54 ವರ್ಷಗಳ ಏಕದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ...!
ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 192 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಏಕದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಜೇಸನ್ ರಾಯ್-ಬೈರ್ಸ್ಟೋವ್ ಜೋಡಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ 160 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಜೋ ರೂಟ್-ಮಾರ್ಗನ್ ಜೋಡಿಯ 186 ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆ ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ!
ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ತೋರಿದ ಅಪ್ರತಿಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ದಿಗ್ಗಜರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ ಈ ಜೋಡಿಯ 192 ರನ್ಗಳ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಧುನಿಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನ 54 ವರ್ಷಗಳ ಏಕದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಸಾಧನೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ.