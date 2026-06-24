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- World Cup Team: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕುರಿತು ಆಯ್ಕೆಗಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್!
World Cup Team: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕುರಿತು ಆಯ್ಕೆಗಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್!
ಮುಂಬರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯ ಕುರಿತು ಈ ಲೇಖನವು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅನುಭವಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರ ಅನುಭವ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜೂ.24): ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯೊಂದು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ ಎಂದ ಅಶ್ವಿನ್:
ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಶ್ವಿನ್, ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 'ರೋಹಿತ್ ಅಥವಾ ವಿರಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ವದಂತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿವೆ? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ (Decide Now):
ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಿಮಗೆ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನೀವು ಈಗ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದೆ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ:
ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಅವರ ಪರವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದೆ. ರೋಹಿತ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಮಾತ್ರ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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