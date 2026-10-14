1996ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸೋತಾಗ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ದೃಶ್ಯ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದ ರೋಹಿತ್, ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು.
ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಕಣ್ಣೀರು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು! 9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಸೋಲಿನ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಹೊಸ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣಕ್ಕೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. 1996ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು ಹಾಗೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ದೃಶ್ಯ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1996ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೋಲು ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪು
1996ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿತದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಭಾರತದ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಜಯ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೋಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ದೃಶ್ಯ ಅನೇಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆಗ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾಂಬ್ಳಿ ಕಣ್ಣೀರು ರೋಹಿತ್ಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಾವು ನಿರೂಪಿಸುವ ‘ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಹೌಸ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1996ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋತಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಜಿ ಅತ್ತರು. ಆಗ ನನಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ. ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರವೇ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಗಂಭೀರವಾಯಿತು. ಮುಂಬೈನ ಬೋರಿವಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸತೊಡಗಿದರು.
ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸಿನಿಂದ ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವದವರೆಗೆ
ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಈ ನೆನಪು, ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರನ ಭಾವನೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಗುರಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದವು.
ಮುಂದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 1996ರ ಆ ಸೋಲು ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ನಿರಾಶೆಯ ದೃಶ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗುವ ಕನಸಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ ನೆನಪಾಗಿತ್ತು.