ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ 'ಸಂಕಟಮೋಚಕ'ನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ ಯಾರು? 10 ವರ್ಷಗಳ ಮುನ್ನವೇ ಇವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದಾದಾ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದ ಆ ಅಪರೂಪದ ಕಥೆಯ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 318 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 319 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 250 ರೊಳಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು 300ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 300ರ ಗುರಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಹೇಗಿತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಆಟ!
ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 80 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದ್ದರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 40 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಅವರ ನಂತರ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದರು.
ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಅಭಿಷೇಕ, ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್!
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 63 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಳಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಕೂಡ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಿಂಹಳಿಯರಿಗೆ ಸುಲಭದ ತುತ್ತಾದರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ನಂತರ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ 53 ಮತ್ತು 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು.
ಗಂಗೂಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಟ್ರಿ!
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಔಟಾದ ನಂತರ ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕರಾಗಿ ಅಹ್ಮದ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ರಿಂಕು ನಂತರ, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಜ್ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 235 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 250 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಾಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮಾತಿಲ್ಲ.
73 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್!
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ತನುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 7 ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 73 ರನ್ಗಳಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನೀಡಿ ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜೆನ್ ನೀಡಿದರು. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಲದಿಂದ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 300 ರನ್ ಗಡಿ ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ತನುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 28, ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು, ಜೊತೆಗೆ ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ 8 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಈ ರನ್ಗಳ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ 317 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು.