ಸಿಎಸ್ಕೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು 5 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ತನ್ನದೇ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಧೋನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನದೇಯಾದ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಸರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ, ಸುಮಾರು 63 ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಿಎಸ್ಕೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 5 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ತನ್ನದೇಯಾದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಧೋನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನದೇಯಾದ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಸರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ, ಸುಮಾರು 63 ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 63 ಬೈಕ್!
ಸರಿ ಸುಮಾರು ₹1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 63 ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪ್ರಾಂಚೈಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಚೆನ್ನೈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನ ವೆಪೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಆಫ್ ಸಮಾರಂಭದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದ ಆಯುಕ್ತರು!
ಚೆನ್ನೈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎ.ಅಮಲ್ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಸ್. ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಫ್ಲೀಟ್ಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಣಿಗೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣಡ!
63 ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಫ್ಲೀಟ್ನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಹಗುರವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬೈಕ್ಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಚೆನ್ನೈನ ಒಳ-ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳ ದಟ್ಟ, ಸ್ಟಾಪ್-ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಲು ಅವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
25 ಬುಲೆಟ್ಗಳು!
ಉಳಿದ 25 ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರ ಜಾರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಚೆನ್ನೈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಬಹುಮುಖ ಸೇರ್ಪಡೆ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಒಟ್ಟು ಫ್ಲೀಟ್ನ ಮೌಲ್ಯ ₹1 ಕೋಟಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಸಿಎಸ್ಕೆ?
ಈ ಹಸ್ತಾಂತರವು CSK ಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ CSR ಚಟುವಟಿಕೆ ನೇರವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.