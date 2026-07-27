ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜು.27): ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ್ನೇ ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಯುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಋಏ. ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಟಾಪ್ 6 ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ - 2025 (108 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು)
ವಿಶ್ವದ ನಂ. 2 ಟಿ20ಐ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, 2025 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 108 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರತಿ 7.35 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ!
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ - 2024 (87 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು)
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಬಿರುಸಿನ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, 2024 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವರ್ಷ ಅವರು 87 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ 6.54 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - 2026 (86 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು)
ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 86 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರತಿ 4.99 ಎಸೆತಕ್ಕೆ (ಸರಿಯಾಗಿ 5 ಎಸೆತಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ) ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದಂತೆ 151 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 'ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ - 2022 (85 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು)
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ '360 ಡಿಗ್ರಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 2022 ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 85 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ 10.04 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ - 2026 (74 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು)
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ 2026 ರಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 74 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರತಿ 7.46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 11 ರನ್ ಮಾತ್ರ.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ - 2026 (73 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು)
ವಿಶ್ವದ ನಂ. 1 ಟಿ20ಐ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, 2026 ರ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 73 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರತಿ 10.8 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.