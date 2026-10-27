ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 25.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 110 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ದಿಲ್ಶಾನ್ ಮಧುಶಂಕಾ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಕುಸಿತದ ಬಳಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಫೈನಲ್ ಅವಕಾಶದ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಸೋಲಿನ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ದೃಢ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಕೇವಲ 110 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಲಾಹೋರ್ನ ಗಡಾಫಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲು ವಿಫಲರಾದರು. ತಂಡದ ಈ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
25.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಪಾಕ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 25.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 110 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಬಾಬರ್ ಅಜಂ 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಿಲ್ಶಾನ್ ಮಧುಶಂಕಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಅವಕಾಶದ ಸುತ್ತ ಚರ್ಚೆ
ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದು, ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ತಂಡ ಹೀಗೆ ಆಡಿತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೋಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ಇಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಮುಖ್ಯ
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳೂ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ. ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಿರಂತರ ಪತನ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ವೈಫಲ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಧುಶಂಕಾ ಅವರ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಾಧನೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 110 ರನ್ಗಳ ಕುಸಿತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಊಹಾಪೋಹಗಳಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಮೊದಲು ದೃಢವಾದ ಪುರಾವೆ ಅಗತ್ಯ.