ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುವ ಆ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವವು? ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂದು ಕೀವಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯುವ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕಗಳು ಇವತ್ತು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ 6 ದಾಖಲೆಗಳೇನು? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಸುಲ್ತಾನನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಮೀರಿಸಿದ ಶರ್ಮಾ!
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈಗ 11 ಟಿ20 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟನ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ!
ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ (ಟಿ20ಐ) ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾರತ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟಿ20ಐ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (4 ಶತಕಗಳು) ಅವರನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಹತ್ತಿರ!
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ್ನು ಭಾರತ ಪರ ಅತಿ ವೇಗದ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದಲೇ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇವಲ 30 ಮತ್ತು 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪಂದ್ಯ!
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. 199 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ 40 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ತಂಡವೊಂದು 190 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದ್ದು, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲು!
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 28 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 209 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 40 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಆ ಗುರಿ ಮೀರಿತು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.
ಅಭಿಷೇಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಾಧನೆ!
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮೈದಾನದಾದ್ಯಂತ ದೀರ್ಘ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ (ವಾಂಖೆಡೆ)ಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 13 ಸಿಕ್ಸರ್, ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ (ದೆಹಲಿ) ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್) ವಿರುದ್ಧ ತಲಾ 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು), ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಮುಂತಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಶರ್ಮಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಾಧನೆ!
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 10 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಕರಣ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ (5 ಬಾರಿ) ನಂತರ. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (2 ಬಾರಿ) ಮತ್ತು ಆರನ್ ಫಿಂಚ್ (2 ಬಾರಿ) ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಲೀಗ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ), ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ "ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್" ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (18 ಬಾರಿ) ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 10 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್-ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಏಳು ಬಾರಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ!
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಕೇವಲ ಐದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ರೊಮೇನಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆರ್ಬಿಯಾ (5.2 ಓವರ್ಗಳು) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ (5.3 ಓವರ್ಗಳು) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದವು.
ಅತ್ಯಧಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೋರ್!
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕರು ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಕ ಆಟ, ಪವರ್ಪ್ಲೇಯ ಮೊದಲ ಆರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 118/0 ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, T20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೋರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ರೊಮೇನಿಯಾ (116/0 vs. ಸೆರ್ಬಿಯಾ, 2021) ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ 100/0 ನಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಕೇವಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಭವಿಷ್ಯವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.