ಸ್ಕೋರರ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ 1 ರನ್ ದಾಖಲಾಗದೆ ತಂಡವೊಂದು ಸೋಲುಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ರನ್ನಿಂದಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದ ಆ ತಂಡವು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೈ ಡ್ರಾಮ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಲಾಟೆಯಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಟಗಾರರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ತಂಡ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇಂಥದೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ತಂಡ ಅಂಪೈರ್ ಅಥವಾ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ, ತಂಡವು 1 ರನ್ನಿಂದ ಸೋತಿತು, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ರನ್ನಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರನಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ನಡುವೆ ಬಹಳ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡವು ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ನಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು, ಇದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸವಾಲನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈ ಸೋಲು ಕೇವಲ ಕಳಪೆ ಆಟದಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಕೋರರ್ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಗಂಭೀರ ಘಟನೆ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಜೆಸಿಎ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನದ್ದಾಗಿತ್ತು.
ಆ ಓವರ್ಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 134 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 133 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು 1 ರನ್ನಿಂದ ಸೋತಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆ 20 ನೇ ಓವರ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದರಿಂದ ವಿವಾದದ ಮೂಲ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಕೋರರ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ರನ್ ದಾಖಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ರನ್-ಔಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ವಿವಾದವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು.
ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳು ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲವೇ?
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಇದಾದ ನಂತರ ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಕೋರರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಂಡವು ಒಂದು ರನ್ನಿಂದ ಸೋತಿತು.
ಈಗ ಬಿಸಿಸಿಐ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಇದರ ಮಧ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಒಂದು ರನ್ನ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈಗ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಈಗ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಯಾವ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ.