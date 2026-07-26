ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳಿಗಿಂತ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಿಸುವತ್ತ ಮಂಡಳಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಶೇಷ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ವಾಪಸಾತಿ ಕುರಿತ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ:
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ (BCCI Centre of Excellence) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್..!
ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಬದಲು, 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಗಾಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅವರ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಂಡಳಿ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ..!
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ವಿಶೇಷ 'ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಗಾಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ..!ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಕೆಲವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಮಂಡಳಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ..!
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೆಸರು ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕುರಿತ ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ವಾಪಸಾತಿ ಯಾವಾಗ?
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ವಾಪಸಾತಿಯ ನಿಖರ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ ಆದ ನಂತರವೇ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.