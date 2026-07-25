ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಕೋಚ್ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು 'ಬೆಸ್ಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ತೋರಿದ ಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಈ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಂಗಾಮಿ ಕೋಚ್ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಲು ಹೊಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಯುವ ತಾರೆ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು 'ಬೆಸ್ಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 'ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ' ಅಥವಾ 'ಉತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡರ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು 'ಬೆಸ್ಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್' (Best Attitude Award) ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದಕವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ರನ್ ಅಥವಾ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನ ಬದ್ಧತೆ, ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ತೋರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪದಕ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೋಚ್ ಜಾಯ್ ಅವರು ತಿಲಕ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ ಕೇವಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ (Intensity) ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಗುಣ ಎಂದು ಕೋಚ್ಗಳು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸತತ 6 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸೋಲಿನ ನಂತರ (ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ) ಕೊನೆಗೂ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಯ್ಯರ್ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ಸಿಹಿ ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನೀಡಿದ್ದ 126 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಕೇವಲ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿತು. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಪೋರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ಅಂತಹ ಆಟಗಾರರು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.