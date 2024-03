ಬೆಂಗಳೂರು(ಮಾ.19) ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಚಗಾರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಕೂಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಯಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಪಟ್ಟಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಜೊತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಾಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಪಟಾಯಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಮರುಳಿ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಇದೀಗ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಜೊತೆ ಡಿನ್ನರ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಾಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ ತನ್ನ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್, ಪೆರ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಪೆರ್ರಿ ಜೊತೆ ಡಿನ್ನರ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಾಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಚೆಲುವೆ ಪೆರ್ರಿಗೆ 'ಒಡೆದ ಕಾರು ಗಾಜಿನ' ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ TATA ಮೋಟರ್ಸ್‌..!

ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ ಈ ಮಾತು ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮರುಳಿ ವಿಜಯ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿನ್ನರ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವೇನು ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಪೆರ್ರಿ, ಮರಳಿ ವಿಜಯ್ ಪಾವತಿಸುವುದಾದರೆ ನನಗೆ ಒಕೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

