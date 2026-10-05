ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಪಾನ್ನ ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ!
ಜಪಾನ್ ನಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿದಾಗ, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ. ಆಗ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ನಿಮಗೆ ಮೆದುಳು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸದೆಬಡಿದೆ!
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 19 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿತು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೌನವಾಗಿತ್ತು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅಜೇಯ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ರೋಮಾಂಚಕ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟಾಗದೆ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಭಾರತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 211 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹಸನ್ ನವಾಜ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 19 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತು. ಹಸನ್ ನವಾಜ್ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 96 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆಲ್ಲಲು 33 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.