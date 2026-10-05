ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಿಂದ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 9 ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುತು. ಅಲ್ಲದೇ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಡೆಯಲಿವೆ 5 ಟಿ-20!
ಈಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವೆ ಐದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟಿ20ಐ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ಲಕ್ನೋದ ಏಕಾನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡದ 9 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಿತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಅಂಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರ ಆಟಗಾರರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲಿದೆ!
ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ನಮನ್ ಧೀರ್ ಕೂಡ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ನಮನ್ ಧೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಟದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು?
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಿಚ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಮೂವರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವಿವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ತಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಳಿತಾರೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ T20 ಗೆ ಆಡುವ ಸಂಭಾವ್ಯ XI; ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ಸಿ), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್/ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್.