ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ರೋಚಕ ಚೇಸಿಂಗ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಂಡೀಸ್ ನಾಯಕ ಶೈ ಹೋಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ (ODI) ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಹೆಣಗಾಟದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪಡೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಈ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಭಾರತದ ದಂತಕಥೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ವಿಂಡೀಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶೈ ಹೋಪ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಡ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಚೇಸಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್!
ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾಜನರಾದ ಶೈ ಹೋಪ್, ಭಾರತೀಯ ಪಿಚ್ಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಭಾರತೀಯ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ‘ಡ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್’ (ಇಬ್ಬನಿ) ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಚ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾದಾಗ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಶೈ ಹೋಪ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ತಮಗಾದ ಕ್ರಾಂಬ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್!
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಕ್ರಾಂಬ್ಸ್ (Muscular Cramps) ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು, "30 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ವಿಟ್ಟೆಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಂಕರ್ ರೋಲ್ (Anchor Role) ವಹಿಸಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು" ಎಂದರು.
ಧೋನಿ ನೀಡಿದ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಿಪ್' ಮತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕ್ಯುಲ್ಕುಲೇಷನ್!
ತಮ್ಮ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೋಪ್, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ನಾನು ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ಚೇಸಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ; ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ರನ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ (Process) ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಧೋನಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ತೂಚ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ 'ಫೇಸ್' (Phases) ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ ವಿಂಡೀಸ್ ನಾಯಕ, ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ 'ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ' ಆಸ್ಕರ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬೌಂಡರಿ-ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಓವರ್ ರೇಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ತಂತ್ರ!
ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಿಲ್ ಪಡೆಗೆ ವಿಂಡೀಸ್ ನಾಯಕ ನೀಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವೆಂದರೆ 'ಸ್ಲೋ ಓವರ್ ರೇಟ್' ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ. ಭಾರತ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದಾಗ ಬಿದ್ದ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಹೋಪ್ ತಮ್ಮನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. "ಭಾರತ ಬೌಲಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನಿಯಮದಂತೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ '30-ಯಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್' ಒಳಗೆ ಐದನೇ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ತರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಭಾರತಕ್ಕೊದಗಿತು. ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಮಾದರಿಯ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ (Field Restriction) ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಣಿತವನ್ನೂ (Calculation) ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಶೈ ಹೋಪ್ ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಗಿಲ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಲೋಪಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ 'ಧೋನಿ ಶೈಲಿ'ಯ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಆಡಿದ ಶೈ ಹೋಪ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಯ ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.