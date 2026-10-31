ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 'ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ?' ಎಂಬ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆಯೆಂದು ಮೆಚ್ಚಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಟಗಾರರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ?’: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೇಪ್ಟೌನ್ನ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬದಲು ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ!
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೃದಯದ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ, 'ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ಬಳಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೇಳುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ರೀಡಾ ವಾಹಿನಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್!
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಡೆಗೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ನೀಡಿದ ಆತ, ತನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದು ನಗುತ್ತಾ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ. ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಗಳೂ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ತಮಾಷೆಯೋ, ಅತಿರೇಕವೋ? ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ಅಭಿಮಾನಿಯ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಟಗಾರರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ತಮಾಷೆಗೆ ಎಳೆದು ತರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಆಟಗಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹೋರಾಟ
ಇತ್ತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 429 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 100 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಶತಕ ಹಾಗೂ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅವರ 80 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ನೆರವಾಗಿತ್ತು.
ಹೀಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಬ್ಯಾನರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು.