ಟಿ20 ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ತಂಡವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 3-0 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ T20 ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ವಿರುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ತನ್ನ ದುರ್ಬಲತೆ ತಿಳಿದುಕೊಡು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯರನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ವೈಟ್ವಾಶ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ 5-0 ಅಂಕಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಫಾಮ್ರ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೀವಿಸ್ ಸಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ ದರ್ಬಾರ್!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ನಿಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಎಂಥದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಗಂಭೀರ್ ಗಂಭೀರ್ ನಡೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಭೀರ್ ಸರಿನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಇದೆಯಾ?
ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ. ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಾಗ, ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಷೆ ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಸೋಲನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ಸೋಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾವು ದೂಷಿಸಿದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸೋಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ್ ಅಬರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಬೇಕು. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನ!
ಆಟಗಾರನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಇಂದು ಒಪ್ಪಲೇ ಬೇಕಾದ ಅನವಾರ್ಯವಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಹಾದಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು, ಗಂಭೀರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯು ಗಂಭೀರ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆ ಪಾತಾಳ ಕಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿನ ಪಿಚ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಿವೆ. ಮೂರು ಅನಧಿಕೃತ ಪಂದ್ಯಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಯರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿವೆ. ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ.