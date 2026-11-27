ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಜೆಟ್ 30.25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಿಟೆನ್ಷನ್ ನಿಯಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ 2.35 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಬಲಪಡಿಸುವ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ(ನ.27): ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಹರಾಜು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ₹32.60 ಕೋಟಿ ಪರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಇದೀಗ ₹30.25 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಹರಾಜು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹2.35 ಕೋಟಿ ಕಡಿತವಾಗಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಂಡವಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ ಆಟಗಾರರ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ನಿಯಮಗಳಡಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹರಾಜು ಪರ್ಸ್ ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿತು?
ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನವೀಕೃತ ಹರಾಜು ಪರ್ಸ್ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಜೆಟ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಹರಾಜು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಹೋದ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಟಗಾರರ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮರುಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹರಾಜು ಬಜೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿತ್ತು.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ರೀಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಗದಿತ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
₹2.35 ಕೋಟಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗೆ?
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳ ₹58.65 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹61 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ₹2.35 ಕೋಟಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಹರಾಜು ಪರ್ಸ್ನಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಂಡವಲ್ಲ; ಐಪಿಎಲ್ನ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮೌಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.
IPL 2027 ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ?
ಬಜೆಟ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಳಿ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ₹30.25 ಕೋಟಿ ಉಳಿದಿದೆ. ತಂಡವು ಇನ್ನೂ ಒಂಬತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಸ್ಥಾನಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಗುಂಪು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
IPL 2027 ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಯಾವಾಗ?
ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉಳಿದ ₹30.25 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಿದೆ. ಹರಾಜು ಪರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಂಡ ತನ್ನ ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ ತಂಡದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇದೆ.
ಐದು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಈ ಬಾರಿ ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.