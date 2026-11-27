ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ 'ಎ' ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೋಲುಂಡಿದೆ. 317 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ 41.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಭಾರತದ ಟ್ರೋಫಿ ಕನಸನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ‘ಎ’ ತಂಡದ ಟ್ರೋಫಿ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 7 ಬೌಂಡರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 204 ರನ್ ಚಚ್ಚಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಆಟದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ತಾರೆಯಾಗಿ ಮಿನುಗಿದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಾಯಿತು.
ಹೇಗಿತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ
ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ‘ಎ’ ತಂಡವು ಭಾರತ ‘ಎ’ ತಂಡವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 317 ರನ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ 8 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಲಂಕಾ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು.
ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್:
ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (78 ರನ್) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (53 ರನ್) ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ (21), ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ (12) ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾನ್ಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ (10) ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 54 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು 300ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು.
ಲಂಕಾದ ಭರ್ಜರಿ ಚೇಸಿಂಗ್:
318 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 41.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಲಸಿತ್ ಕ್ರೂಸ್ಪುಲ್ಲೆ (107 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 116 ರನ್) ಮತ್ತು ಸಿನೆತ್ ಜಯವರ್ಧನ (70 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 105 ರನ್) ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಗಳಾದರು. ನಿಶಾನ್ ಮಧುಶ್ಕ (ಅಜೇಯ 58) ಮತ್ತು ಪವನ್ ರತ್ನಾಯಕೆ (ಅಜೇಯ 31) ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್
ಭಾರತ ‘ಎ’: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 317/8 (ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 78, ಶಾಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಔಟಾಗದೆ 54, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 53, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 40; ಜನಿತ್ ಲಿಯನಗೆ 2/37)
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ‘ಎ’: 41.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 318/2 (ಲಸಿತ್ ಕ್ರೂಸ್ಪುಲ್ಲೆ 116, ಸಿನೆತ್ ಜಯವರ್ಧನ 105, ನಿಶಾನ್ ಮಧುಶ್ಕ ಔಟಾಗದೆ 58; ಶಾಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ 1/60)
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇಂದು
ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡವು ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.