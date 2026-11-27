ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ವೇದಾಂತ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ 238 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ.
ರೋಪರ್(ನ.27): ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ವೇದಾಂತ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಕಿರಿಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ U19 ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ವೇದಾಂತ್, ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಪರ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವೇದಾಂತ್ ಅವರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 238 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಪಂಜಾಬ್ 55.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
22.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್
ವೇದಾಂತ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 22.3 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದು 88 ರನ್ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಐದು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಒಟ್ಟು 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಾಗರ್ ವಿರ್ಕ್ (11 ರನ್, 28 ಎಸೆತ) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೇದಾಂತ್ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಬೇಟೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅಂಕುಶ್ ರಾಜ್ಪೂತ್ (13 ರನ್, 19 ಎಸೆತ) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅಂಕುಶ್, ವೇದಾಂತ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಜೊತೆ U19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ದೈವಿಕ್ (61 ರನ್, 116 ಎಸೆತ) ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನೂರ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (58 ರನ್, 58 ಎಸೆತ) ಅವರನ್ನೂ ವೇದಾಂತ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಶಿವಂ ಮಾತ್ರೀ (0 ರನ್, 3 ಎಸೆತ), ಸಾಹಿಬ್ಜೋತ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (31 ರನ್, 39 ಎಸೆತ) ಮತ್ತು ಕುಶಾಲ್ ಬನ್ಸಾಲ್ (21 ರನ್, 28 ಎಸೆತ) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವೇದಾಂತ್ ತಮ್ಮ 7 ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು
ವೇದಾಂತ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ U19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವೀರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ತಂದೆ ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು. ತಂದೆಯಂತೆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಯವೀರ್, ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ 94 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಲಕ್ಷಯ್ ಕನ್ಸಾಲ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ 104/2
ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು 238 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿ ತಂಡ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 104 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ದೀಪ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ 96 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಮೊಹಕ್ ಕುಮಾರ್ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಅಣ್ಣನಿಂದ ವೇದಾಂತ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ತಮ್ಮ ವೇದಾಂತ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯವೀರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸೆಲ್ಫಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, “7no ka jackpot” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ “Well bowled” ಎಂದು ತಮ್ಮನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಆರ್ಯವೀರ್ U19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವೇದಾಂತ್ ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.