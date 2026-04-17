ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶತಕದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ತಂಡಗಳ ಪರ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ 3ನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡಿ ಕಾಕ್ ಈ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
12 ರನ್ಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮುಂಬೈಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದು ಡಿ ಕಾಕ್. ಅವರು 17ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿ, 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 60 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 8 ಬೌಂಡರಿ, 7 ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಔಟಾಗದೆ 112 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಈ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ತಂಡಗಳ ಪರ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ 3ನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಡಿ ಕಾಕ್ ಈ ಮೊದಲು ಡೆಲ್ಲಿ, ಲಖನೌ ಪರವೂ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಪಂಜಾಬ್, ಲಖನೌ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಗಳ ಪರ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಡಿ ಕಾಕ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
02ನೇ ಗರಿಷ್ಠ
ಡಿ ಕಾಕ್ರ 112 ರನ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪರ 2ನೇ ಗರಿಷ್ಠ. 2008ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಸೂರ್ಯ ಔಟಾಗದೆ 114 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಈಗಲೂ ದಾಖಲೆ.
ಕೊಹ್ಲಿಯ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಡಿಕಾಕ್
ಡಿ ಕಾಕ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 9 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡಾ 9 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಟಿ20 ಶತಕದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಜಂಟಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 22 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಾಬರ್ ಆಜಂ 11, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ 10 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಶ್ಗೆ 100 ವಿಕೆಟ್
ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಈ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 5ನೇ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ.