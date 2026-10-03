ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಪಾಕ್ ಬೌಲರ್ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ 'ಬೇಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್' ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕರ ಭಾರತ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಚುರುಕಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪಾಕ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದರು.
ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ: ಬೆರಗಾದ ಪಾಕ್ ಪಡೆ!
ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ ದಾಳಿಗಿಳಿದ ವೈಭವ್, ಓವರ್ನ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ಅವರ ಈ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಕಂಡ 21 ವರ್ಷದ ಪಾಕ್ ಬೌಲರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಿಾhorns ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.ವೈಭವ್ ನೀಡಿದ ಈ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಗೈದ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬೊಂಬಾಟ್ 24 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಯಕನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿತು.
ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಕಿರಿಕ್!
ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ರನ್ ಪೆಟ್ಟು ತಡೆಯಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ, ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ಗೆ ಚೆಂಡು ನೀಡಿದರು. ರನ್ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಯೂಬ್ ಎಸೆತವನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ತಿರುವು ಪಡೆದು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಸೇರಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೇವಲ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಅವರ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು.
ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಯೂಬ್ ವರ್ತನೆ!
ಆದರೆ, ವೈಭವ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ತೂಗುವಂತೆ ಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ 'ಬೇಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್' ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕೆರಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಹಾವಭಾವಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.
ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲೇ ಪಾಕ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್!
ವೈಭವ್ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರರು ಮೆರೆದಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರಾದರೂ, ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ವೈಭವ್ ವಿಕೆಟ್ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಪಾಕ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್, ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್-ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಗೈದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಅವರ ಕಿರಿಕ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವೇ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.
ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗ (Playing XI)!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ; ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ; ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ (ನಾಯಕ), ಮೇಜ್ ಸದಾಕತ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್, ಹಸನ್ ನವಾಜ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್, ಅರಾಫತ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್, ಅಹ್ಮದ್ ದಾನಿಯಾಲ್, ಸಾದ್ ಮಸೂದ್, ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಸುಫ್ಯಾನ್ ಮೊಕಿಮ್.