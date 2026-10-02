2027ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. 14 ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಜರುಗಲಿದೆ.
2027ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 21 ರವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಮಹಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಿಸಿಯೂಟದ ಸೌಸಿನಂತೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿಗಳಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
14 ತಂಡಗಳು, 57 ಪಂದ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಪು!
ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 14 ಬಲಶಾಲಿ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆಣೆಸಾಡಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 57 ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2003 ರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆದಿತ್ತು, ಅಂದು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ 8, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ 3 ಹಾಗೂ ನಮೀಬಿಯಾದ 1 ಮೈದಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 12 ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ನಮೀಬಿಯಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪುರುಷರ ಹಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರೂಪ್ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸವಾಲು!
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ 14 ತಂಡಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು 'ಗ್ರೂಪ್ ಎ' ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಆತಿಥೇಯ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಿಂದ ಬರುವ ಒಂದು ತಂಡ ಸೇರಿವೆ. 'ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ' ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಹತಾ ತಂಡಗಳು ಕಾದಾಟ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ಕೇಪ್ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ ವೈರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದು 2023 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ?
ಟೂರ್ನಿಯ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮಹಾಸಮರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಾಂಡರರ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ನಂತರ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ತಂಡಗಳು 'ಸೂಪರ್ 7' ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್ 7 ತಲುಪಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ದೈತ್ಯರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಮಹಾ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾದಾಟವನ್ನು ಕಣ್ಣುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ಗೆ ಭಾರತದ 'ಧೂಳೀಪಟ' ಇತಿಹಾಸ!
ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದ 8 ಮುಖಾಮುಖಿ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತವೇ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐಸಿಸಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಉಭಯ ತಂಡಗಳು 23 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ 19 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನಿಷ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ.
ಫೈನಲ್ ಹಾಗೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು!
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ಹಾಗೂ ನವೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಶ್ವಾನೆಯ ಸೂಪರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನ ವಾಂಡರರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರೆಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲು ದಿನಗಳನ್ನು (Reserve Days) ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಹಬ್ಬವಾಗಲಿದೆ.