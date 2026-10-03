ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ 20 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಲುಹಾನ್-ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 188 ರನ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಸ್ಎ ಟಿ20 ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 79 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.3): ಪುರುಷರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ 20 ವರ್ಷದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಲುಹಾನ್-ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ (Lhuan-dre Pretorius), 'ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್' ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟಿ20 ಸ್ಕೋರ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ಲೂಮ್ಫಾಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಸಿಎಸ್ಎ ಟಿ20 ಚಾಲೆಂಜ್' (CSA T20 Challenge) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 'ನೈಟ್ಸ್' (Knights) ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 'ಟೈಟನ್ಸ್' (Titans) ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್, ಕೇವಲ 79 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 188 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಅವರು, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿಶತಕದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 12 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಂಚಿತರಾದರು.
13 ವರ್ಷಗಳ ಗೇಲ್ ಸುದೀರ್ಘ ದಾಖಲೆ ಪತನ
ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 3ನೇ ಟಿ20 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 2013ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು' (RCB) ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು, ಈಗ ರದ್ದಾಗಿರುವ 'ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್' ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಗಳಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಈಗ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸೆತಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಬೌಂಡರಿ: 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ
ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಎಡಗೈ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್, ಕೇವಲ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೌದ್ರರೂಪ ತಾಳಿದ ಅವರು, ಮುಂದಿನ ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶತಕದ ಗಡಿ ತಲುಪಿದರು. ಬಳಿಕ ಕೇವಲ 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಪೂರೈಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಬಿರುಸಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 15 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್, ನೈಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಎದುರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಓವರ್ಗೆ 11 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಸೆತಗಳನ್ನು (79 ಎಸೆತ) ಎದುರಿಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆ್ಯರನ್ ಫಿಂಚ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೋಯ್ನಿಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೈಟನ್ಸ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರಣಿ
ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 267 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದು ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಗರಿಷ್ಠ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 2022ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ನೈಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೈಟನ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದ 271/3 ರನ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೇವಿಸ್ 162 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಸ್ಎ ಟಿ20 ಚಾಲೆಂಜ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಟಾಪ್-5 ಗರಿಷ್ಠ ತಂಡದ ಮೊತ್ತಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳು ಈಗ 'ಟೈಟನ್ಸ್' ತಂಡದ ವಶದಲ್ಲಿವೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್
2026-27ರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಹಾಗೂ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 94 ಮತ್ತು 101 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿ ಸೇರಿ ಕೇವಲ 22 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಆಡಿರುವ ಈ ಯುವ ತಾರೆ, ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 91 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 150.44ರ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.