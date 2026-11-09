ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗ ಆಟಗಾರನ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿ, ಗಂಭೀರ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೋಚಕ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ನ ಸೆಡ್ಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್.
ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ?
ಇನ್ನು ಗಂಭೀರ್ ಮೇಲೆ ಆ ದಿಗ್ಗಜ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಯಾರು? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೂ, ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್.
ಕನ್ನಡಿಗನ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್!
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಗಂಭೀರ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವೇನು? ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ರಾಹುಲ್!
ರಾಹುಲ್ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಂಭೀರ್ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾವಸ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ!
ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಠಿಣವಾದ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಬೇಗನೆ ಔಟಾದರೆ, ಭಾರತದ ಆಟ ಮುಗಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಕ್ಷರ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಬೇರೆಯದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಲಯಕ್ಕೆ ಭಂಗ ತರಲು ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.