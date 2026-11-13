ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 244 ರನ್ಗಳ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಪಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನುಯಿ(ನ.13): ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 244 ರನ್ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಸೋಲಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಪಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದ ಪಿಚ್, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ನೀಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗದೆ, ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದಾಗಿ ಅಯ್ಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್ಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಕಹಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ 333 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. 26.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 89 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ 27 ರನ್ ನೀಡಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದರು.
'ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿತ್ತು'
ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, "ಈ ಸೋಲನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಪಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದರು. ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಚೆಂಡು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದೆವು. ಅವರು 330 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು. ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಸಹಜ" ಎಂದರು. "ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಯಾರೂ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅಯ್ಯರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸರಣಿ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್
ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸುವ ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೋಲನ್ನು ಮರೆತು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಗೆಲುವುಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು ಹೊಸ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕನ್ಕಷನ್ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಹೆನ್ರಿ
ಕನ್ಕಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಹೆನ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿ, ಅಯ್ಯರ್ ಬಲಿ ಪಡೆದ ಹೆನ್ರಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೆನ್ರಿ, "ಗಾಳಿ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಕೈಹಿಡಿಯಿತು" ಎಂದರು.
"ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಸ್ಟಂಪ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಚೆಂಡು ಹೀಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ" ಎಂದು ಹೆನ್ರಿ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ವೈಫಲ್ಯ ಸರಣಿಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ್ದಾದರೆ, ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಿದೆ.