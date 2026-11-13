ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದ 334 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ 89 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 244 ರನ್ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿವೀಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 334 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ 26.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫಿಶರ್ 3 ಮತ್ತು ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಪರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಮನ್ ಧೀರ್ ಕೂಡ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ 334 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲೇ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಮೂವರು ಆಟಗಾರರೂ ಶೂನ್ಯ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಔಟಾದರು.
ಏಕದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸೋಲು!
ಇದು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೋಲು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 244 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2000 ರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 245 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತ್ತು.
ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ದೂಷಿಸಿದ ಐಯ್ಯರ್!
ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು, ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟೆವು, ಆದರೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಪಿಚ್ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿತು, ಯಾರೂ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್!
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಅಕಿಬ್ ನಬಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಯಂಗ್ಗೆ ಜೀವ ಮರಳಿ ಪಡೆದರು. ಮೊದಲು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ನಂತರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೇವಲ 5 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಈ ಎರಡು ಲೈಫ್ಲೈನ್ಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದ ವಿಲ್ ಯಂಗ್ 108 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 125 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 41 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ವಿಲ್ ಯಂಗ್ ಅವರ ಎರಡು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.