ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ 2027ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಜೈಪುರ(ನ.13): 2008ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ, ಆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ 2027ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ ಎದುರಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 17ರ ಆಟಗಾರರ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಗಡುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಕೆಲವರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ತಂಡ, ನಂತರದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲಿಷ್ಠ, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು!
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರನ್ ರೇಟ್ 10.42 ಆಗಿದ್ದು, ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 9.92 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 181 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 11.67 ರನ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಲೀಗ್ನಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
7ರಿಂದ 11ನೇ ಓವರ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ರನ್ ರೇಟ್ 9.07 ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ರನ್ ರೇಟ್ 10.62 ಆಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು.
ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೂ ರನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ 18.57 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 7ರಿಂದ 11ನೇ ಓವರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 9.71 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಲೀಗ್ನ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವುದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಲಿದೆ.
ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅವರು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. 152.50ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 427 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು 154.65ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 515 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅವರು 158.46ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 309 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರಾಗ್ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, 2027ರಲ್ಲೂ ಅವರೇ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬಹುದು. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 9.32ರ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ 25 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 9.89ರ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ 14 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದೇಶಿ ವೇಗಿ ನಾಂಡ್ರೆ ಬರ್ಗರ್ ಕೂಡ 14 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 10.11 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ, ಹೆಟ್ಮೈರ್ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು?
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೈರ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಫೆರೇರಾ ಫಿನಿಶರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು 179.10ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 317 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೆಟ್ಮೈರ್ ಏಳು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 113.04 ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಟ್ಮೈರ್ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಈ ಬಾರಿ ಫೆರೇರಾ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೇ ಎಂಬುದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ, ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆಗೂ ಗೇಟ್ಪಾಸ್ ಭೀತಿ?
ಭಾರತೀಯ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡದ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ, 2026ರಲ್ಲಿ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಎಕಾನಮಿ ದರ 11.39 ಆಗಿತ್ತು. ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಸಂದೀಪ್, ಈ ಬಾರಿ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ₹6.5 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಎಕಾನಮಿ ದರ 11.96 ಆಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತೀಯ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯ ಆಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬಹುದು.
ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು
ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರ ಭವಿಷ್ಯವೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರೇಡ್ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜಡೇಜಾ 135.71ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 266 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಕೈಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸ್ಪಿನ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರು, 9.88ರ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ರನ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ತೋರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ₹7.2 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯೂ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸವಾಲೇನು?
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಳಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕೈಬಿಡದೆ, ತಂಡದ ದುರ್ಬಲ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. 2027ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 2008ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲನದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.