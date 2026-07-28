2032ರಿಂದ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 24 ತಂಡಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಐಸಿಸಿ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು. 2028 ಹಾಗೂ 2030ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳು 20 ತಂಡಗಳಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ.
2032ರಿಂದ 24 ತಂಡಗಳ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್? ಐಸಿಸಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ವೇಗ!
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು 24 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲವಾದರೂ, 2032ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಉದಯೋನ್ಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ:
ಟಿ20 ಮಾದರಿ ವಿಶ್ವದ ಹೊಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಐಸಿಸಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 24 ತಂಡಗಳ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ನಮೀಬಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕ, ನೇಪಾಳ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ!
2028ರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಐಸಿಸಿಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಐಸಿಸಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
2028 ಮತ್ತು 2030 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ..!
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 2028 ಮತ್ತು 2030ರ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ 20 ತಂಡಗಳೇ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಆದರೆ ಟೂರ್ನಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸೂಪರ್-8 ಬದಲಿಗೆ ಸೂಪರ್-10 ಹಂತ ಹಾಗೂ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ್ರ 2032ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿ 32 ತಂಡಗಳು..!
24 ತಂಡಗಳ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 32 ತಂಡಗಳ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಐಸಿಸಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಲು ಮಂಡಳಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಲಾಭಗಳೇನು?
ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಬಹುದು.
ಸವಾಲುಗಳೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ..!
ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಲೀಗ್ಗಳು, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಲಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಐಸಿಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಧಾರ ಇನ್ನಷ್ಟೇ..!
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 24 ತಂಡಗಳ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕುರಿತು ಐಸಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.