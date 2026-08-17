ಆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿಯರಿಗೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ನೀಡಿದ ಶಾಕ್‌ಗೆ. ಗಂಗೂಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಘಟನೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ದಿಗ್ಗಜ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಎಂದರೆ ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಗಂಗೂಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2005ರಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡಿದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ತಮಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಗಂಗೂಲಿಯನ್ನೇ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಘಟನೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಗಂಭೀರ ಸನ್ನಿವೇಶ!

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಮಹತ್ವದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಭಾರತೀು?ಯ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡದ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಲು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಗಂಗೂಲಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ಒಂದು ನಕಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಗಂಗೂಲಿಯವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ದಾದಾ, ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ!

ಆ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಗಂಗೂಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗಂಗೂಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತೆ ಸುದ್ದಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗಂಗೂಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿದರು. ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕಿಟ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನಟಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಬರಿಯಾದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಮರುದಿನವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯವಿತ್ತು. ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇಸರಗೊಂಡು ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಗೂಲಿ ಭಾವಿಸಿದರು.

Related Articles

Related image1
Spain Cricket Team: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್-ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೇನ್!
Related image2
Cricket: ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರನ ಅಸಮಾಧಾನ ಸ್ಫೋಟ! ಟೀಮ್‌ಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ, ಒಳೊಳಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ನಡಿತಿದೆ ಎಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್!

ಕನ್ನಡಿಗನ ಶಾಕ್‌!

ತಮಾಷೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನೂ ಹರ್ಭಜನ್ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಚಿನ್ ಗಂಗೂಲಿಗೆ, ದಾದಾ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಟಗಾರರಾದ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಗಂಗೂಲಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿಬಿಟ್ಟರು. ಕೊನೆಗೆ ಗಂಗೂಲಿ, “ನಾನು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ನಾಯಕತ್ವ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ, ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ್ ಈ ತಮಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಮಜಾದಾಯಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಹರ್ಭಜನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಹರ್ಭಜನ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಗೂಲಿ ಆಟಗಾರರ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಬಂದು, ಅರೇ ಯಾರ್, ನಿಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೇ! ನಾಳೆ ಪಂದ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾಯಕನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತಂಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ತಂಡದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಗುತ್ತಾ ತಮಾಷೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಗಂಗೂಲಿಗೆ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ತಮಾಷೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಂಗಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಗಂಗೂಲಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಕನೇ, ತನ್ನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಸಣ್ಣ ತಮಾಷೆಗೆ ಕೆಲಕಾಲ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ತಂಡದೊಳಗಿನ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಎದುರಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ತಮಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಂದಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿಯವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಆತಂಕವೇ ಈ ತಮಾಷೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮೋಜಿನ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.