ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ ಕ್ಯೂಟ್ ಗರ್ಲ್‌; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಪುಣೆ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಗಾಗ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯೂಟ್ ಗರ್ಲ್‌, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಎಂಸಿಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ನತ್ತ ವಾಪಾಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಳಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಲ್ಲೇ ಇರು ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಆ ಬಾಲಕಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆ ಬಾಲಕಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಸು ನಗುತ್ತಾ ನಾನು ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಡಿಯೋ:

Rohit Sharma's conversation with a fan:



Fan - Rohit bhai, please give autograph.



Rohit - I'm coming, wait.



Fan - thank you so much, tell Virat also that his big fan came here.



Rohit - I'll tell Virat. 😄❤️pic.twitter.com/q0fUWHtcWm