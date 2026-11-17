ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ 2027ರ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.17): ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕ್ಇನ್ಫೋ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ.
ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ 2027ರಲ್ಲಿ ಆಡದಿರಲು ಹೆಡ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್-ಹೆಡ್ ಜೋಡಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್?
ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅವರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬಲವಾಗಿತ್ತು. 2024ರ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹6.8 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಡ್ ಅವರನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಎಡಗೈ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನಂತರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಐವರು ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ₹14 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅವರು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಂದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಹರಾಜಿನ ಪರ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
SRH ಹರಾಜಿನ ಪರ್ಸ್ಗೆ ₹14 ಕೋಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆ?
ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹14 ಕೋಟಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. 2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಗ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ದ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪರ್ಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2027ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಅಚ್ಚರಿಯದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಮುಂದೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೂರ್ನಿಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕ್ಇನ್ಫೋ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್, 2027ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ 2027ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್, ಜೂನ್ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆ್ಯಷಸ್ ಸರಣಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗುವವರೆಗೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.