1996ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸೋತ ಬಳಿಕ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವಿವಾದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಯಿತೇ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾದ? 1996ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಆ ಕಹಿ ನೆನಪು!
1996ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸೋಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರ ದೃಶ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
1996ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
1996ರ ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 251 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು 252 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಎದುರಾಯಿತು.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗುವವರೆಗೂ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಸರಣಿಯಾಗಿ ಉರುಳಿದವು. ಭಾರತ 120 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಲಾಟೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ಕ್ಲೈವ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಜಯ ನೀಡಿದರು. ಕಾಂಬ್ಳಿ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದರು.
ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ?
ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡದೊಳಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದವು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಬ್ಳಿ ಕೂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿವರವೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರಕ್ಕೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಡೆದ ಜಗಳವೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
“ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು” ಎಂದಿದ್ದ ಕಾಂಬ್ಳಿ!
2011ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ತಮಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅನುಮಾನ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪುರಾವೆ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಏಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದವು?
ಕಾಂಬ್ಳಿ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಪರ 17 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1,084 ರನ್ ಮತ್ತು 104 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2,477 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಒಂದೇ ವಿವಾದವನ್ನು ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರದರ್ಶನ, ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 1996ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿರುವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.