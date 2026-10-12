ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 36 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಬಂಗಾಳದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬಂಗಾಳದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಮದುವೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅ*ಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಗಿದೆ ಹೋಯ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 36 ದಿನಗಳನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಂತರ, ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಜಾಮೀನು ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ತಂಡವು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಪೊರೆಲ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಇವತ್ತು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತಿರಸ್ಕಾರ!
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಗಾಳದ 2026-27 ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ದೆಹಲಿ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು, 137 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತಕವನ್ನು ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಕಷ್ಟ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಜೈಲು ವಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕಂದು ಮುಂದೆ, ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕಣ್ಣಿರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಬಿಕ್ಕಿ-ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶತಕ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ!
ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ ಅವರ ಶತಕವು ದೆಹಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಗಾಳದ ಸ್ಥಾನ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಘರಾಮಿ ಕೂಡ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 122 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಆಗ ಅಭಿಷೇಕ್ 161 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 114 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಬಂಗಾಳ ಕಳಪೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 304 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಬಂಗಾಳ ಈಗ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 64 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಹೊಂದಿದೆ.
240 ರನ್ಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್!
ದೆಹಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 240 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ದೆಹಲಿ ಪರ ರಿತಿಕ್ ಶೋಕೀನ್ 56 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೆಹಲಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಅಪ್ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಬಂಗಾಳ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಮಿರ್ ಘನಿ ಕೂಡ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ಆದರೆ ಆಕಾಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.