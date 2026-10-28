ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) 2027ರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಂದು ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 150 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಕೇವಲ 27 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿವೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) 2027ರ ಹರಾಜಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಈ ಬಾರಿಯ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ರಣತಂತ್ರ ಹೆಣೆದಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ WPL 2027ರ ಋತುವಿಗೂ ಮುನ್ನ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 150 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 27 ಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇರುವ ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. WPL 2027ರ ಹರಾಜು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ? ಅದನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು? ತಂಡಗಳ ಬಳಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
WPL 2027ರ ಹರಾಜು ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ?
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2027ರ ಹರಾಜು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರ ಬುಧವಾರ, ಅಂದರೆ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಯಾತ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹರಾಜು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ?
WPL 2027ರ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಇಂದು ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಂಜೆ 4.30ರಿಂದ ಪೂರ್ವ ಹರಾಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಬಿಡ್ ಮಾಡಲಿವೆ.
WPL ಹರಾಜಿನ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2027ರ ಹರಾಜಿನ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೂಲಕವೂ ಹರಾಜಿನ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಯಾವ ತಂಡದ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿದಿದೆ?
WPLನ ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 18 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಗರಿಷ್ಠ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬಹುದು. WPL 2027ರ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಐದೂ ತಂಡಗಳು ಒಟ್ಟು 63 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 23 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಹರಾಜಿಗಾಗಿ 150 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 27 ಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ತಂಡಗಳ ಬಳಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್: ₹0.90 ಕೋಟಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 6 ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ): ₹1.15 ಕೋಟಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 5 ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ 2 ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ.
ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್: ₹3.15 ಕೋಟಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 8 ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ 3 ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ.
ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್: ₹1.10 ಕೋಟಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 5 ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ 1 ಸ್ಥಾನವಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್: ₹1.25 ಕೋಟಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 3 ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ 1 ಸ್ಥಾನವಿದೆ.
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿದೆ?
WPL 2027ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಫಿಯಾ ಡಂಕ್ಲಿ, ಜಿ. ಕಮಲಿನಿ, ಕಿರಣ್ ನವ್ಗಿರೆ ಮತ್ತು ಸೋಫಿ ಮೊಲಿನ್ಯೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನವಿರಲಿದೆ. ಇವರ ಜತೆಗೆ ಸ್ನೇಹ್ ರಾಣಾ, ಚಮಾರಿ ಅಟಪಟ್ಟು, ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಜಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಹೀದರ್ ಗ್ರಹಾಂ, ಆಶಾ ಶೋಭನಾ, ಸೈಕಾ ಇಶಾಕ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಮೇರಿ ಮೇರ್ ಕೂಡ ಹೊಸ ತಂಡದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಬಳಿಯೂ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದ ಮಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಮೇಲೆ ತಂಡಗಳು ಬಿಡ್ ಮಾಡಲಿವೆ, ಯಾರು ಯಾವ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.