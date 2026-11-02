ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 5,000 ನಕಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು (Coins) ಪಡೆಯುವಾಗ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಖದೀಮರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದು, ನಕಲಿ ₹20 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಟಂಕಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಜಾಲ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೇಂಜ್-1 (WR-I) ಘಟಕವು ನಡೆಸಿದ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5,000 ನಕಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್: 50 ಪೌಚ್ಗಳಲ್ಲಿ 5,000 ಕಾಯಿನ್!
ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೊಲೀಸರು, ಮೊದಲು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಆತನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 50 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೌಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5,000 ನಕಲಿ ₹20 ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮುಖಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಲಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಜಿರಕ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿದ ನಕಲಿ ನಾಣ್ಯದ ಬೇರು: ಜೈಲಿನಿಂದ ಕರೆತಂದ ಪೊಲೀಸರು!
ಹಿಡಿದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನೀಡಿದ ಸುಳಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಪಂಜಾಬ್-ಹರಿಯಾಣ ಗಡಿಯ ಜಿರಕ್ಪುರಕ್ಕೆ (Zirakpur) ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಚರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಹರಾನ್ಪುರ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕರೆತಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ:
ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾರೂ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅನುಮಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇವರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತಂದಿರುವ ಶಂಕೆಯಿದೆ. ₹20 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅದರ ಅಂಚುಗಳು, ಲೋಹದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.