ಭಾರತದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯ ಫೋಟೋಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಗೆಳತಿ ಮನ್ಮೀತ್ ಕೌರ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಇವರ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ಮೀತ್ ಕೌರ್ ಪರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ಬಲಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಇದೀಗ ವಿವಾದವೊಂದರಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಖಾಸಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಎನ್ನಲಾಗಿರುವ ಮನ್ಮೀತ್ ಕೌರ್ ಜೊತೆ ಗಂಭೀರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಅಸಭ್ಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಬ್ರಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ಮೀತ್ ಕೌರ್ ಪರವಾಗಿ ಹಲವರು ಅನುಕಂಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಬ್ರಾರ್ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಈ ವಿವಾದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿಕ ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೂ ಹರಡಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾರ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರಗಳತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಜುಗರ ಹಾಗೂ ಅಸಹಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾರ್ ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೇಲಂಗಿ ಧರಿಸದೆ, ಟವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಧರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಕತ್ತಿನ ಸರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಾರ್ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಬ್ರಾರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಲೀಕ್ ಆದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್
ಮನ್ಮೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಬ್ರಾರ್ಗೆ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾದ ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂದೇಶದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿದ ಬಳಿಕ ವಿವಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾತುಗಳು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೇಶದ ನಿಖರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಾರ್ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಎನ್ನಲಾಗಿರುವ ಮನ್ಮೀತ್ ಕೌರ್ ಕೂಡ ಈ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮನ್ಮೀತ್ ಕೌರ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ
ಬ್ರಾರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಮನ್ಮೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರತ್ತ ತಿರುಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಭೀರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಬ್ರಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮನ್ಮೀತ್ ಕೌರ್ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮನ್ಮೀತ್ ಕೌರ್ ಪರವಾಗಿ ಅನುಕಂಪದ ಸಂದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬ್ರಾರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.