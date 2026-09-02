ಕರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ, ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರ 10 ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (CPL) ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಡಿ ಕಾಕ್ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 6 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್!
ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಡಿ ಕಾಕ್, ಕೇವಲ 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 6 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 106 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು (ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್: 185.96). ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಶತಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ, ಡಿ ಕಾಕ್, ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ನರ್ ತಲಾ 10 ಟಿ20 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಟಿ20 ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (463 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 22 ಶತಕಗಳು) ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ (359 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 13 ಶತಕಗಳು) ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ
ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 13,000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಲಗೇ ಅವರು 457 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12,867 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 433 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 31.30 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 139.78 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, 10 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 84 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ, 140* ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ. ಅವರು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು T20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದು, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದಂತಕಥೆ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ 751 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 31.77 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 14,933 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 71 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 151.17 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ,
ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಡಿ ಕಾಕ್ (57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 106, 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ), ಜಕಾರಿ ಕಾರ್ಟರ್ (36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 57, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ) ಮತ್ತು ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ (16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26, ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ) ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 217/4 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲು ನೆರವಾದರು, ನಸೀಮ್ ಶಾ (2/43) ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಪರ ಅಗ್ರ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿತು. ಜಾನ್ಸನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ (45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 78, ಆರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ) ಮತ್ತು ಕೈಲ್ ಮೇಯರ್ಸ್ (27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 29, ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ) ನಡುವೆ 112 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು. ದಾಸುನ್ ಶನಕ (22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 36, ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ), ಆಂಡ್ರೆ ಫ್ಲೆಚರ್ (8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22*, ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ) ಮತ್ತು ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ (4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 18*, ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ) ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ ತಂಡವು ಐದು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ 'ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. (ANI)