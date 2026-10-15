ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಾಬರ್ ಅಜಂ ತಮ್ಮ 32ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು “ಈ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದಾದರೂ ರನ್ ಮಾಡು” ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖ್ಯಾತ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಾಬರ್ ಅಜಂ ಅವರ 32ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಾಬರ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
32ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಬ್ಯಾಟ್ನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನೋಡುವ ದೃಶ್ಯವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಟ್ ಉಡುಗೊರೆ: ಬಾಬರ್ ಅಜಂಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಟ್ರೋಲ್, ‘ಈ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದಾದರೂ ರನ್ ಮಾಡು’!
ಬಾಬರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೆಲವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. “ಯೆಹ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಸೆ ತೋ ರನ್ ಕರ್ ಲೇ” (ಈ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದಾದರೂ ರನ್ ಮಾಡು) ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಬರ್ ಅವರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯೂ ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತ್ರಿಕೋನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಾಬರ್ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಟೀಕೆಗಳು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಟಗಾರನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಒಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಮುಖ್ಯ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ದೊರೆತ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಬರ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳೇ ತೋರಿಸಲಿವೆ.