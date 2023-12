ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಮು, ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಪಲ್!

ಮೆಲ್ಬೊರ್ನ್(ಡಿ.28) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸುಂದರ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಹಾಗೂ ಇದೇ ವೈರಲ್‌ನಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ಇವೆ. ಇದೀಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಕಣ್ಣು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ತನ್ನ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಮೈದಾನದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಜೋಡಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಮುಖಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಶ್ 96 ರನ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು.

ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್, ವಿಕೆಟ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು. ಹುಡುಗಿ, ತನ್ನ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಳು. ಇತ್ತ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

Cameraman going at the wrong end. 😂 pic.twitter.com/1gnJQHwvCr