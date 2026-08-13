2026ರ ನಾಗೋಯಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿಗಳು, ಫೈನಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಚಿನ ಪದಕದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಪಾನ್ನ ನಾಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈರಿಗಳ ನಡುವೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವಂತೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ನಾಗೋಯಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್ ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಅಥವಾ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶರತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ – ಅದೇನೆಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮೆಡಲ್ ಪಂದ್ಯ ತಲುಪಬೇಕು!
ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಭಾರತ-ಪಾಕ್:
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಯಾಂಕ (Top Seeded) ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ನೇಪಾಳ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ತಂಡಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಭಾರತ ತಂಡವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್-2 ರಲ್ಲಿ (Q2) ಆಡಲಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್-1 ರಲ್ಲಿ (Q1) ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇತ್ತಂಡಗಳು ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂಭವ!
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು Q1 (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) ಮತ್ತು Q4 ವಿಜೇತರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು Q2 (ಭಾರತ) ಮತ್ತು Q3 ವಿಜೇತರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!
ಮೆಡಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮುಖಾಮುಖಿ ಶರತ್ತು!
ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ:
ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಪಂದ್ಯ (ಫೈನಲ್): ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಲಿವೆ.
ಬ್ರಾಂಜ್ ಮೆಡಲ್ ಪಂದ್ಯ (ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ): ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ, ಕಂಸಾಳ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸೆಣಸಲಿವೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಗೆದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಸೋತರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೆಡಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೋಚಕ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್:
ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಡ್ರಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಟಾಪ್ ಸೀಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 4ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದ್ದು, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಥವಾ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಕೇವಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಜ್ ಮೆಡಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22) ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ.