ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಹ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಸೋನಾಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. "ಅಂದು ನನ್ನ ಉದ್ದನೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಜಿರಾಫೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇಂದು ಅದೇ ಉದ್ದನೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯದ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ.
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಗೂ ಅವಮಾನ? "ಜಿರಾಫೆ" ಎಂದು ಲೇವಡಿ!
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್'ಗಳು ಉದಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 90ರ ದಶಕದ ಯುವಕರ ಪಾಲಿನ 'ಒರಿಜಿನಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಎಂದರೆ ಅದು ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮಧುರವಾದ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ಇಂದಿಗೂ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪ್ರತಿಮೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಯಾರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದೆಯೋ, ಅದೇ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ರೂಪಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಲೇವಡಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
"ನನ್ನನ್ನು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಜಿರಾಫೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು!"
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು 'ಜೀರೋ ಸೈಜ್' ಅಥವಾ 'ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್' ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೋನಾಲಿ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರಂತೆ. "ಆಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಎಳೆಯುವವರು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ನನ್ನನ್ನು 'ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್' (Lamp Post) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ದವಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 'ಜಿರಾಫೆ' ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಸೋನಾಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಟಿ!
ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಹ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಸೋನಾಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. "ಅಂದು ನನ್ನ ಉದ್ದನೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಜಿರಾಫೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇಂದು ಅದೇ ಉದ್ದನೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯದ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ (Asset) ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ (Sportingly) ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೇನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಾಷೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿಯೂ ಸೋನಾಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದರಂತೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ತಾರೆ:
1994ರಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ಜೊತೆ 'ಆಗ್' (Aag) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸೋನಾಲಿ, ಆನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಸರ್ಫರೋಷ್', ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಹಮ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಹೇನ್', ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್' ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಜೊತೆ 'ಜಖ್ಮ್' ಅಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ನಟನೆಯ ಹಾಡುಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿವೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರ:
ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು 2002 ರಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗೋಲ್ಡಿ ಬೆಹ್ಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ರಣವೀರ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಹ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಸೋನಾಲಿ, ಈಗ ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಧೈರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಾಲಿ ಅವರ ಈ ಕಥೆ, ಟೀಕೆ ಮಾಡುವವರ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಎದೆತುಂಬಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಜಿರಾಫೆ' ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅದೇ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ನೂರಾರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮುಂದೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿರೋಧಾಭಾಸ!