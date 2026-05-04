ಸದ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ರೋಚಕ ನೀರೊಳಗಿನ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ಬೋಟ್ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜಮೌಳಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ಗೆ 'ಜಲ' ಕಂಟಕ! ಸ್ತಬ್ದವಾಯಿತು 'ವಾರಣಾಸಿ' ಲೋಕ!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಧಿಪತಿ, ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ (SS Rajamouli) ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ 'ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೈಫ್' (Larger than life) ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹರಿಯುವ ಜಲಪಾತವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ-ಜಲದ ನಡುವಿನ ಭೀಕರ ಹೋರಾಟವಿರಲಿ, ರಾಜಮೌಳಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೇ 'ನೀರು' ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ವಾರಣಾಸಿ' (Varanasi) ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ!
ಏನಿದು 150 ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಕಿರಿಕ್?
ಸದ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ರೋಚಕ ನೀರೊಳಗಿನ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ಬೋಟ್ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು (Water Tanks) ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಕೊಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೂ 150 ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಲಾ 10,000 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಈ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಜಲಮಂಡಳಿ: ಹಣವಿದ್ದರೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಗಂಗೆ!
ಚಿತ್ರತಂಡ ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ನೀಡಲು ತಯಾರಿದ್ದರೂ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಹಾನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ (HMWSSB) ಮಾತ್ರ "ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಯ ಪ್ರಖರ ಬಿಸಿಲು. ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೇ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕೊಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ ಈಗ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಣಗುಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್!
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಆ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಜಕ್ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಎದುರಾದ ವಿಚಿತ್ರ ಸವಾಲು:
ಹಿಂದೆ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜಗತ್ತೇ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ, ಈಗ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. "ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಒಂದೋ ಮಳೆಗಾಲದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಾಯ ಹುಡುಕಬೇಕು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ದೋಣಿಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಮುನ್ನವೇ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿವೆ. ಈ 'ಜಲ' ವಿವಾದ ಯಾವಾಗ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ 'ಆಕ್ಷನ್' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ—"ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಹನಿ ನೀರಿನ ಆಸರೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ!"