'ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್' ಮತ್ತು 'ಎವಡೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ್ದು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ'. ಸದ್ಯ 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸದ್ಯ 'ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ' ಎಂಬ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ 'ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್' ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ!
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಇಂದು ಕೇವಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2011ರಲ್ಲಿ 'ನುವ್ವಿಲಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಸಿನಿಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಜಯ್, ಇಂದು ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ನಟ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಅಭಿಮಾನಿಯ ಪೋಸ್ಟ್?
ವೈಷ್ಣವಿ ನಿತೀಶ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ತಾವು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ನೋಡಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಮೊದಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, 2014ರಲ್ಲಿ ತಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಪರೂಪದ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನೀಡಿದ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:
ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಂಡ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಬರೆಯುತ್ತಾ, "ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ (ಹೃದಯದ ಎಮೋಜಿ). ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ. ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರೇ, ಸದಾ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಹಳೆಯ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಸರಳತೆ ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ (AI) ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ:
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಇದು ಎಐ (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಕಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವೈಷ್ಣವಿ, "ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮೂಲ ಪೋಸ್ಟ್ 2014ರಲ್ಲೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು:
'ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್' ಮತ್ತು 'ಎವಡೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ್ದು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ'. ಸದ್ಯ 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸದ್ಯ 'ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ' ಎಂಬ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೇವಲ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಗೌರವದಿಂದ 'ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ' ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.