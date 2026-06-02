ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರೇ*ಪ್ ಯತ್ನ, ಅಪ್ಪನೇ ಥಳಿಸಿದ್ರು: ನರಕ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಗಾಯತ್ರಿ
ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅ*ತ್ಯಾ*ಚಾರ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ
ನಟಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನ. ಅವರು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಮಗಾದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳುವವರನ್ನು, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವವರನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅವರನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟಿತು.
ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರೇ*ಪ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಾಯತ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕರಾಳ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅ*ತ್ಯಾ*ಚಾರ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಅ*ತ್ಯಾ*ಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಪೋಷಕರು ತಮಗೇ ಹೊಡೆದರು ಎಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಅ*ತ್ಯಾ*ಚಾರ ಯತ್ನ ನಡೆದಾಗ, ಮನೆಯವರು 'ನೀನೇ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿರಬೇಕು' ಎಂದು ದೂಷಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ
ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅ*ತ್ಯಾ*ಚಾರ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡಿದರೇ ಹೊರತು, ಯಾರೂ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ ನೋವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಕೂಡಾ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ
ತಮ್ಮದು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬ, ತಾತ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಂದೆ ಆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಐದು ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು. ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಂದೆ ನಮಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ನನ್ನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನರಕ ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಬಂದೆ. ಈಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ 'ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ನಂತರ 'ಬಂದೂಕ್', 'ಫಿದಾ', 'ಜಂಧ್ಯಾಲ ರಾಸಿನ ಪ್ರೇಮ ಕಥಾ', 'ಕಿಸ್ ಕಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್', 'ಮಿಠಾಯಿ', 'ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಂಟೋನಿ', 'ಕೊಬ್ಬರಿಮಟ್ಟ', 'ಸೀತಾ ಆನ್ ದಿ ರೋಡ್' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. 'ಸೀತಾ ಆನ್ ದಿ ರೋಡ್' ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರು. ತಾವು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
