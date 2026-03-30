ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ: 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಸುನಾಮಿ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಗೆ 2026ರ ವರ್ಷವು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಧುರಂಧರ್' ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆ ಇನ್ನೂ ಮರೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ, ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 'ಧುರಂಧರ್ 2' (ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್) ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ (Dhurandhar 2) ಅಕ್ಷರಶಃ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಈಗ ಆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗಿದೆ!
ಕೇವಲ 11 ದಿನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಜೀವಮಾನದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 846.87 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಇದು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 'ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್' ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಪಾರುಪತ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1,350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
11ನೇ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್:
ಮಾರ್ಚ್ 29, 2026ರ ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್' (Sacnilk) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 19,270 ಶೋಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ 68.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 846.87 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ್ದು, ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 1,011.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಇನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ (Overseas) ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 11ನೇ ದಿನದಂದು ಸಿನಿಮಾ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Worldwide Gross) ಸದ್ಯ 1,361.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸದ್ದು:
ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಪೈ ಡ್ರಾಮಾ ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯು 11ನೇ ದಿನ 63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ 0.38 ಕೋಟಿ ರೂ., ಮಲಯಾಳಂನಿಂದ 0.22 ಕೋಟಿ ರೂ., ತಮಿಳಿನಿಂದ 1.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ತಾರಾಗಣ:
'ಉರಿ' ಚಿತ್ರದ ಖ್ಯಾತಿಯ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರೆಹಮಾನ್ ಡಕಾಯಿತನನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ಹಮ್ಜಾನ ರೋಚಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಜಸ್ಕೀರತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಆತನ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವ ಕಥೆ ನೋಡುಗರನ್ನು ಸೀಟಿನ ತುದಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡೇ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ.