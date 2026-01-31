ಸಿನಿಮಾ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜೋಡಿ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
'ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ' ಮತ್ತು 'ರಣಬಾಲಿ': ಅಪ್ಪಟ ನೈಜ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ 'ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್' ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ!
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಲೈಗರ್' ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಸದ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ವಿಜಯ್ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳೇ 'ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ' (Rowdy Janardhana) ಮತ್ತು 'ರಣಬಾಲಿ' (Ranabaali). ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೈಜ ಜೀವನದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
1. ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ: ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್
ರವಿ ಕಿರಣ್ ಕೋಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಚ್ಚಾ (Raw) ಮತ್ತು ರಗಡ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅವರ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಮುಖದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ನೈಜ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದ ಹಲವು ಕಹಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳ ಕಥೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2. ರಣಬಾಲಿ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿ ಅವತಾರ
ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವಾಲಾ' ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ! ಹೌದು, 'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ಈ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಜಯ್-ಅತುಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.
"ಮ್ಯಾಡ್ ಪ್ಯಾಶನೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ಸ್" ಎಂದ ವಿಜಯ್:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಕೋಲಾ ಅವರು 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು "ಕ್ರೇಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಶನೇಟ್ ಕಥೆಗಾರರು" ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಥೆಯ ತಾಕತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬುದು ವಿಜಯ್ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಗುಸುಗುಸು:
ಸಿನಿಮಾ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜೋಡಿ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಟರು ಇದುವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳದೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಈ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಕಥೆ ಮತ್ತು 'ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ' ಚಿತ್ರದ ಮಾಸ್ ಅವತಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.